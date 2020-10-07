Більшості лікарень вже перерахували гроші на збільшену зарплату медикам - Степанов

Більшості лікарень вже перерахували кошти на збільшену зарплату медпрацівникам.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За результатами вересня наші медпрацівники отримають доплати: лікар 3 560 грн, середній медперсонал - 2 500 грн, молодший медперсонал — 1 250 грн. Усі ці кошти перераховуються в лікарні, є лікарні, які фінансуються через НСЗУ, і кошти перераховуються по відповідних договорах. Вчора на вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти ще на наприкінці вересня, була 1379 із 1594, тобто 80%. Решті повинні сьогодні повністю перерахувати кошти", - сказав Степанов.

Він пояснив затягування процесу перерахунку тим, що для збільшення зарплат медпрацівників на ці суми лікарням необхідно було укласти додаткові угоди з НСЗУ. За його словами, деякі головні лікарі зробили це пізно.

Надалі, як запевнив міністр, оскільки угоди з НСЗУ вже укладені, затримок у виплатах не повинно бути.

Також, за словами Степанова, кошти на доплати медикам були перераховані 24-25 вересня у 272 лікарні, які фінансуються за субвенцією, та в 101 лікарню, яка знаходиться в підпорядкування МОЗ України.