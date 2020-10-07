Більшості лікарень вже перерахували гроші на збільшену зарплату медикам - Степанов

Більшості лікарень вже перерахували гроші на збільшену зарплату медикам - Степанов

Укрінформ
Більшості лікарень вже перерахували кошти на збільшену зарплату медпрацівникам. 

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За результатами вересня наші медпрацівники отримають доплати: лікар 3 560 грн, середній медперсонал - 2 500 грн, молодший медперсонал — 1 250 грн. Усі ці кошти перераховуються в лікарні, є лікарні, які фінансуються через НСЗУ, і кошти перераховуються по відповідних договорах. Вчора на вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти ще на наприкінці вересня, була 1379 із 1594, тобто 80%. Решті повинні сьогодні повністю перерахувати кошти", - сказав Степанов.

Він пояснив затягування процесу перерахунку тим, що для збільшення зарплат медпрацівників на ці суми лікарням необхідно було укласти додаткові угоди з НСЗУ. За його словами, деякі головні лікарі зробили це пізно.

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Надалі, як запевнив міністр, оскільки угоди з НСЗУ вже укладені, затримок у виплатах не повинно бути.

Також, за словами Степанова, кошти на доплати медикам були перераховані 24-25 вересня у 272 лікарні, які фінансуються за субвенцією, та в 101 лікарню, яка знаходиться в підпорядкування МОЗ України.

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