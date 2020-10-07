ВАКС переніс розгляд справи Мартиненка на 8 жовтня

Вищий антикорсуд переніс розгляд справи щодо завдання збитків ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «Схід ГЗК» на 8 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС у Фейсбуці.

Зазначається, що у вівторок у ВАКС мало пройти засідання по цій справі, але його довелося перенести через неявку захисника одного із обвинувачених.

«Причину неявки суд визнав поважною. Разом з тим, колегія суддів постановила звернутись до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для вирішення питання заміни даного захисника у зв’язку із неналежним виконанням своїх професійних обов’язків. Наступне судове засідання відбудеться 8 жовтня 2020 року о 14:00», - повідомили у суді.

У ВАКС нагадали, що обвинуваченими у цій справі є 8 осіб, серед яких - екснардеп. Обвинуваченим інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 6 млн 400 тисяч гривень та заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» у розмірі 17,28 млн доларів.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 року розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще кілька обвинувачених, серед яких - Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", ДП "СхідГЗК" та ДК "Ядерне паливо".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.