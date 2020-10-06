Літак із пораненими українськими бійцями приземлився у Берліні

Літак медичної служби Бундесверу здійснив посадку в аеропорту Берліна, доправивши з Києва 13 поранених українських бійців.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в ФРН.

Із доправлених військовослужбовців шестеро залишаться у госпіталі в Берліні, стільки ж відбудуть до Ульма, один – до Кобленця.

Найстаршому герою – 48 років, наймолодшому – 23 роки. Серед доставлених один військовослужбовець уже проходив курс лікування в Німеччині, решта – нові пацієнти.

Літак із пораненими українськими бійцями прибув до Берліна / Фото: Посольства України в ФРН

Німеччина приймає на лікування уже 10-ту за рахунком групу українських поранених бійців. Проєкт розпочався у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Загалом за 6 років ця країна прийняла на лікування 139 військовослужбовців Збройних сил України, які зазнали поранень під час бойових дій.

За деякими оцінками, сума витрачених німецькою стороною на лікування українських поранених грошей становить понад 25 млн євро.

Українських військових у Берліні зустрічали представники Посольства України в ФРН, у Борисполі проводжали дипломати Посольства ФРН в Україні.

За даними дипломатів, ФРН бере участь не лише у лікуванні та реабілітації, але й докладає зусиль для забезпечення кращих умов праці в українських військових госпіталях. За даними німецького посольства, в 2019 році для Головного військового клінічного госпіталю в Україні за кошти так званої ініціативи зміцнення дієздатності було придбано медичне діагностичне обладнання на суму 1,9 мільйона євро - анґіограф та п’ять мобільних рентґенівських апаратів. Цього року виділена сума на подібне обладнання становить понад три мільйони євро.

В рамках навчальної допомоги українські лікарі також регулярно беруть участь у спеціальній лікарській підготовці та заходах з підвищення кваліфікації в госпіталях Бундесверу.