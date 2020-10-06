Суд відхилив позов Данилишина щодо незаконності виборів президента НАНУ

Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов одного з кандидатів на посаду президента НАНУ Богдана Данилишина, який той подав 29 вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна академія наук України.

"За інформацією, отриманою з Окружного адміністративного суду Києва 06.10.2020 Відділом науково-правового забезпечення діяльності НАН України, судом у задоволенні заяви Данилишина Б.М. про забезпечення позову відмовлено. Таким чином, перешкоди у проведенні 7-9 жовтня ц.р. виборчої сесії Загальних зборів Академії відсутні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ухвалі Окружного адмінсуду Києва від 5 жовтня зазначається, що "відсутні підстави для застосування заходів забезпечення позову..., оскільки до розгляду справи неможливо зробити висновок про протиправність оскаржуваних бездіяльності та рішень суб'єкта владних повноважень".

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Як повідомляв Укрінформ, академік НАНУ Богдан Данилишин подав позов до суду щодо незаконності проведення виборів президента Національної академії наук України 7-9 жовтня.

Зокрема, спочатку вибори президента Національної академії наук України, а також вибори нового складу президії НАН України, були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширення COVID-19. На засіданні президії Національної академії наук України 7 вересня було прийнято рішення про проведення виборів президента НАНУ та президії НАНУ 7-9 жовтня.

Однак кандидат на посаду президента НАНУ, голова Ради НБУ Богдан Данилишин 29 вересня подав позов до про незаконність проведення виборів президента і президії НАНУ 6-9 жовтня.

Він заявив, що не бачить готовності теперішнього керівного складу Академії до змін, а лише "глибоке бажання законсервувати стан справ, який має місце останні 20 років". Цим самим, на переконання Данилишина, теперішній склад президії Академії наук залишає українську науку без майбутнього.

На посаду президента НАНУ претендують академік НАНУ Владислав Гончарук (висунутий колективом Інституту колоїдної хімії і хімії води ім. Думанського НАН України), академік НАНУ Богдан Данилишин (самовисунення), академік НАНУ Анатолій Загородній (висунутий колективами 13 інститутів та низкою академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Сергій Комісаренко (висунутий колективом Інституту біохімії ім Паладіна та низкою академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Володимир Семиноженко (висунутий Науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» НАН України», академіками НАН України В.Бар’яхтаром, О.Кришталем).

До останнього часу президентом НАНУ був Борис Патон, який помер у серпні на 102-му році життя.