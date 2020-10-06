Суд відхилив позов Данилишина щодо незаконності виборів президента НАНУ

Суд відхилив позов Данилишина щодо незаконності виборів президента НАНУ

Укрінформ
Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов одного з кандидатів на посаду президента НАНУ Богдана Данилишина, який той подав 29 вересня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна академія наук України.

"За інформацією, отриманою з Окружного адміністративного суду Києва 06.10.2020 Відділом науково-правового забезпечення діяльності НАН України, судом у задоволенні заяви Данилишина Б.М. про забезпечення позову відмовлено. Таким чином, перешкоди у проведенні 7-9 жовтня ц.р. виборчої сесії Загальних зборів Академії відсутні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ухвалі Окружного адмінсуду Києва від 5 жовтня зазначається, що "відсутні підстави для застосування заходів забезпечення позову..., оскільки до розгляду справи неможливо зробити висновок про протиправність оскаржуваних бездіяльності та рішень суб'єкта владних повноважень".

Читайте також: Окружний адмінсуд став на захист Портнова у справі про плагіат у дисертації

Як повідомляв Укрінформ, академік НАНУ Богдан Данилишин подав позов до суду щодо незаконності проведення виборів президента Національної академії наук України 7-9 жовтня.

Зокрема, спочатку вибори президента Національної академії наук України, а також вибори нового складу президії НАН України, були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширення COVID-19. На засіданні президії Національної академії наук України 7 вересня було прийнято рішення про проведення виборів президента НАНУ та президії НАНУ 7-9 жовтня.

Однак кандидат на посаду президента НАНУ, голова Ради НБУ Богдан Данилишин 29 вересня подав позов до про незаконність проведення виборів президента і президії НАНУ 6-9 жовтня.

Він заявив, що не бачить готовності теперішнього керівного складу Академії до змін, а лише "глибоке бажання законсервувати стан справ, який має місце останні 20 років". Цим самим, на переконання Данилишина, теперішній склад президії Академії наук залишає українську науку без майбутнього.

Читайте також: Шкарлет впевнений, що для більшості науковців питання про його плагіат “закрите”

На посаду президента НАНУ претендують академік НАНУ Владислав Гончарук (висунутий колективом Інституту колоїдної хімії і хімії води ім. Думанського НАН України), академік НАНУ Богдан Данилишин (самовисунення), академік НАНУ Анатолій Загородній (висунутий колективами 13 інститутів та низкою академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Сергій Комісаренко (висунутий колективом Інституту біохімії ім Паладіна та низкою академіків та член-кореспондентів НАНУ), академік НАНУ Володимир Семиноженко (висунутий Науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» НАН України», академіками НАН України В.Бар’яхтаром, О.Кришталем).

До останнього часу президентом НАНУ був Борис Патон, який помер у серпні на 102-му році життя.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-