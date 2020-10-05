МКІП прийматиме документи для обрання наглядової ради УКФ до 9 жовтня
Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.
«Щоб забезпечити широке представництво, прийом документів триватиме до 9 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті», - ідеться в повідомленні.
Детальніше про пакет документів та умови подання читайте тут.
Як нагадали у МКІП, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» Наглядова рада є одним із органів управління УКФ.
Вона складається з дев’яти осіб: по двоє осіб визначаються Президентом України, МКІП, представниками закладів культури та представниками громадських об’єднань, а також голови Фонду (за посадою).
Діючий склад Наглядової ради Фонду був сформований наприкінці 2017 року. Строк повноважень члена Наглядової ради становить три роки та відповідно спливає в кінці 2020 року.