МКІП прийматиме документи для обрання наглядової ради УКФ до 9 жовтня

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує термін прийому документів від закладів культури та громадських об’єднань для обрання відповідної частини Наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Щоб забезпечити широке представництво, прийом документів триватиме до 9 жовтня. Після цього МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування та оприлюднить інформацію про його підсумки на своєму офіційному веб-сайті», - ідеться в повідомленні.

Детальніше про пакет документів та умови подання читайте тут.

Як нагадали у МКІП, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» Наглядова рада є одним із органів управління УКФ.

Вона складається з дев’яти осіб: по двоє осіб визначаються Президентом України, МКІП, представниками закладів культури та представниками громадських об’єднань, а також голови Фонду (за посадою).

Діючий склад Наглядової ради Фонду був сформований наприкінці 2017 року. Строк повноважень члена Наглядової ради становить три роки та відповідно спливає в кінці 2020 року.