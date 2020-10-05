У Мінекономіки розробили гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.
Як зазначається, проєкт наказу визначає вимоги до гігієни під час виробництва та обігу харчових продуктів у закладах загальної середньої освіти, як-от до виробничих приміщень, обладнання та інвентарю харчоблоку; персонала; постачання, виробництва та зберігання продуктів на харчоблоці; поводження з відходами.
Проєкт спрямовано на реалізацію Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента від 25 травня 2020 року, а також Плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого розпорядженням Кабміну №1008 від 5 серпня 2020 року.
На думку Мінекономіки, затвердження такого наказу дозволить перейти до кращих європейських практик в організації шкільного харчування та знизити ризики харчових отруєнь у закладах середньої освіти.
Фото: Любомира Мандзій, ФБ