У Мінекономіки розробили гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків

Фахівці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробили гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Як зазначається, проєкт наказу визначає вимоги до гігієни під час виробництва та обігу харчових продуктів у закладах загальної середньої освіти, як-от до виробничих приміщень, обладнання та інвентарю харчоблоку; персонала; постачання, виробництва та зберігання продуктів на харчоблоці; поводження з відходами.

Проєкт спрямовано на реалізацію Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента від 25 травня 2020 року, а також Плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого розпорядженням Кабміну №1008 від 5 серпня 2020 року.

На думку Мінекономіки, затвердження такого наказу дозволить перейти до кращих європейських практик в організації шкільного харчування та знизити ризики харчових отруєнь у закладах середньої освіти.

Фото: Любомира Мандзій, ФБ