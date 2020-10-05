Ткаченко привітав архітекторів із професійним святом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав архітекторів з професійним святом та зауважив, що МКІП планує збільшення архітектурних спеціальностей у навчальних закладах.

Як передає Укрінформ, привітання Ткаченко опублікував у Фейсбуці.

"5 жовтня – Всесвітній день архітектора. Хочу привітати творців із професійним святом і ще раз нагадати собі й іншим цінність цієї багатогранної і складної професії. Архітектори - автори зовнішнього вигляду країни, а наша архітектура – прекрасна. Вона вабить туристів з усього світу, а на фоні неї знімають кліпи відомі міжнародні бренди. Головне, захистити цю архітектурну спадщину від тих, для кого висотка чи бізнес-центр важливіші за історію", - написав міністр.

Він звернув увагу, що архітектура для МКІП є пріоритетним напрямом креативної економіки.

"Програма "Великого будівництва" розширить можливості для архітекторів за рахунок реставрації музеїв, театрів, замків. А ще – завдяки побудові нових і сучасних проєктів", - додав міністр.

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Він зазначив, що МКІП планує збільшення архітектурних спеціальностей у навчальних закладах, аби формувати «нову школу» митців цієї непростої справи.

5 жовтня у світі відзначають День архітектора.