В Україні посилиться громадський контроль за «екологічними» рішеннями - Генсек РЄ

Громадськість в Україні з 1 грудня матиме ширші можливості для доступу і контролю за рішеннями у сфері екології.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на міжнародній конференції високого рівня «Права людини заради Планети», яка проходить під егідою Європейського суду з прав людини, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Після ратифікації влітку Україною Конвенції Тромсе (Конвенція Ради Європи про доступ до публічної інформації – ред.), яка набуде чинності 1 грудня, гарантуватиметься громадський аналіз та контроль рішень у сфері довкілля», - заявила генсек РЄ.

Вона додала, що питання про те, чи може демократія врятувати довкілля, буде у центрі уваги експертів і активістів на наступному Світовому форумі демократії.

Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до публічної інформації 19 серпня 2020 року. Конвенція гарантує право кожного, без прояву дискримінації, мати за запитом доступ до офіційних документів, які є у розпорядженні державних органів.