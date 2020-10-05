Товариство Червоного Хреста запускає проєкт «Молодіжні лідери України»

Товариство Червоного Хреста України запускає проєкт, спрямований на розвиток молодіжного лідерства і волонтерства, - «Молодіжні лідери України».

Про це повідомив генеральний директор ТЧХУ Максим Доценко на пресконференції 5 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Волонтери - це опора суспільства, а молодь - ядро волонтерства. Вони є активними членами громади, одними із перших реагують на всі надзвичайні ситуації і допомагають тим, хто вкрай цього потребує. Але щоб правильно та своєчасно надавати необхідну допомогу, від якої іноді залежить життя та добробут, потрібні спеціальні знання та навички. Тому Червоний Хрест України разом з партнерами почали будувати систему молодіжного лідерства, щоб у кожного волонтера була "дорожня карта" дій для підтримки своєї громади відповідно до її потреб", - сказав Доценко.

Урочистий запуск проєкту «Молодіжні лідери України» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Авторка і координатор проєкту Міла Макарова додала, що залучення молоді до суспільного життя через волонтерську діяльність є потужною силою для змін у суспільстві.

Водночас заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко наголосила, що створення можливостей для молоді, участь у житті суспільства, громадянський внесок у розвиток українського суспільства є основною метою Національної стратегії державної молодіжної політики до 2030 року.

Як зазначалося, проєкт "Молодіжні лідери України" ТЧХУ запускає спільно з Українською академією лідерства, Мінмолодьспорту та партнерами у межах ініціативи "Волонтерство - це твій Плюс". Ініціатива і проєкт реалізуються у межах програми Міністерства закордонних справ Данії "The Danish Neighbourhood Programme".

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Протягом серпня-вересня було відібрано 18 з 65 молодіжних лідерів, які у Києві пройдуть 6-денний тренінг.

Проєкт реалізовуватиметься протягом 2020-2021 років у Харківській та Дніпропетровській областях, а потім поширюватиметься на інші регіони України. Найуспішніші молодіжні лідери проєкту поїдуть в Данію для обміну лідерським і командним досвідом.