Стан Балуха покращується, він намагається говорити - Геращенко

Колишній політв'язень Володимир Балух виконує елементарні інструкції та намагається говорити, але досі слабкий.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова депутатської фракції політичної партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Фейсбуці.

“Нарешті хороші новини від лікарів Володимира Балуха: “Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий,” — зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України.

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.