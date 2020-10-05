Версія про причетність Зотова до загибелі Шеремета перевірялася – глава Нацполіції

Поліція перевіряла версію щодо ймовірної причетності громадянина Максима Зотова до загибелі журналіста Павла Шеремета ще на перших етапах розслідування.

Про це голова Нацполіції Ігор Клименко заявив у інтерв’ю "РБК-Україна", передає Укрінформ.

«Ця версія перевірялась. І навіть перевірялась ще на перших етапах розслідування смерті Шеремета. До того ж на сьогодні справа вже в суді, та поліція не має права її коментувати», - сказав Клименко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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22 вересня 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація, що в серпні 2016 року до поліції звернулась громадянка Марина Мацюк, яка повідомила, що її знайомий Максим Зотов особисто зізнався їй у вбивстві журналіста. За даними ЗМІ, правоохоронці цю версію не відпрацьовували.