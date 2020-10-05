Медзаклади отримали понад 670 мільйонів на підвищені зарплати лікарям – нарада у Президента

Половина медичних закладів уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень поточного року.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами глави уряду, до медзакладів направлено загалом понад 670 млн грн, які підуть на виплату підвищених зарплат медикам.

Водночас зазначається, що договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень, триває процес доукладання угод з іншими медзакладами.