Наукові медустанови Києва виділять 500 ліжок для хворих з коронавірусом — Зеленський

Національна академія медичних наук виділить 500 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19 у семи наукових установах Києва.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Я знаю, що Національна академія медичних наук прийняла рішення про виділення 500 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус у семи наукових установах Києва. Це важлива інформація, і уряд має активно співпрацювати, щоб ця допомога не була втрачена», – сказав Зеленський.

Президент також порушив питання забезпеченості киснем ліжок хворих на коронавірус.

«Станом на минулий та позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета – більше 80%. Ті питання, які ми маємо вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями. І нам треба це пришвидшити. Серед цих питань також висока завантаженість лабораторій», – наголосив він.

Урядовці повідомили, що необхідні документи вже готові, і уряд планує ухвалити їх у п’ятницю.

Також, за даними ОП, на нараді проінформували, що обмежувальні заходи по регіонах дають позитивні результати, й у містах, що розташовувалися в «червоних» зонах, зменшується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу – 3 774.

фото: ОП