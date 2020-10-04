В Україні - День учителя

Сьогодні, у першу неділю жовтня, в Україні відзначають День працівників освіти або, як його ще називають, День учителя.

Дата встановлена «…на підтримку ініціативи працівників освіти України…» згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року.

Українська освіта має давні традиції та принципи, які сформувалися з часів Київської Русі та розвинулися й набули нових форм за часів Козацької держави – це відкритість до світу, європейська орієнтація, прив’язка до християнських цінностей, ідеї гуманізму, домінанта гуманітарної освіти.

В давній Україні була створена унікальна й самобутня освітньо-наукова система, яка увібрала досвід країн Європи, була багатоплановою і багаторівневою, включала початкові, середні школи-колегіуми, спеціальні школи, вищі школи-академії, університети. Вона забезпечила практично повну грамотність населення країни, а також умови для формування і зростання української духівничої, військової, світської, наукової еліти. Втім, потрапивши під «братню опіку» імперій, майже всі здобутки в освітній царині були загублені. Після здобуття незалежності, в Україні ще довгий час використовувалась радянська система освіти.

Нині настав час змін. Передусім, вагомого значення набуває реформування середньої освіти, як центральної ланки в освітній системі та основи для успішного здобуття освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя. Разом з тим, реформа освіти також передбачає новий підхід до розвитку вчителя та його педагогічної свободи. Адже як колись казав Іван Франко, «нове виховання потребує нових учителів». І ці слова, як ніколи, на часі.

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Із професійним святом працівників освіти привітали Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вчителям ми довіряємо найцінніше - наших дітей. І щодня вони віддають їм свої знання, творчість, увагу, любов, а інколи своє здоров’я і сон. Вони відкривають для нас світ знань, вчать здобувати перемоги й вірити у свої сили», - зазначив Шмигаль у Фейсбук.

За його словами, вчителі відіграють вирішальну роль у житті. «Зокрема, і в моєму. Я користувався конспектами, які давали інноваційні думки в той час, коли інших джерел таких ідей не було. На початку 2000-х конспекти стали для мене джерелом інновацій на львівських підприємствах», - додав прем'єр і висловив подяку всім працівникам освіти за відданість професії та за любов до дітей.

Разумков своєю чергою відзначив, що освіта - це не лише виховання, навчання за підручниками чи складання іспитів, це - основа для успіху держави.

«Від якості знань наших дітей багато в чому залежить, яке майбутнє буде в України. Для багатьох вчитель є не просто педагогом, а ментором та наставником, що надихає дітей на вибір майбутньої професії й життєвого шляху», - підкреслив спікер парламенту, зазначивши, що це велика відповідальність.