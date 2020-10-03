Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема на ринках.

На цьому він наголосив під час брифінгу 3 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“В Міністерства охорони здоров'я не існує таких повноважень щодо контролю, тому звертаюсь саме до наших контролюючих органів із тим, щоби вони посилити контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що наприклад, у тих же магазинах, супермаркетах, особливо у великих, намагаються якось вживати цих контролюючих заходів,” – зазначив очільник МОЗу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.