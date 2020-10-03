Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема на ринках.

На цьому він наголосив під час брифінгу 3 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“В Міністерства охорони здоров'я не існує таких повноважень щодо контролю, тому звертаюсь саме до наших контролюючих органів із тим, щоби вони посилити контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що наприклад, у тих же магазинах, супермаркетах, особливо у великих, намагаються якось вживати цих контролюючих заходів,” – зазначив очільник МОЗу.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.

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