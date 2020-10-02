Родичам загиблих у катастрофі Ан-26 почали видавати тіла для поховання

Родичам загиблих в катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині почали видавати тіла для поховання.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у Фейсбук.

“Сьогодні розпочато процедуру видачі тіл родичам загиблих для поховання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки) триває.

Слідчі ДБР разом із військовими прокурорами провели низку слідчих та процесуальних дій, серед яких – здійснили виїмку документів у військовій частині А4104 щодо організації та проведення польотів, а також зразків палива; призначили 26 судово-медичних експертиз; подали до Печерського районного суду Києва 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі), вилучені в ході оглядів з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз, які задоволенні.

Крім того, до Печерського райсуду Києва було подано 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", Командуванні Повітряних сил України, Міністерстві оборони України, Харківському університеті Повітряних сил, військовій частині А4104, Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України) щодо обслуговування, модернізації, експлуатації літака.

Також було призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет дослідження питань наявності вибухових пристроїв чи речовин на борту літака, які могли спричинити пожежу чи вибух після зіткнення із землею; допитано понад 60 свідків; допитано 10 потерпілих осіб (родичів загиблих).

Слідчими ініційовано проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП "Антонов" та які на цей час перебувають на озброєнні у ЗСУ починаючи із 1991 року дотепер.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Загинули 26 осіб. Один курсант перебуває на лікуванні.