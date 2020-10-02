В Україні затвердили план інформування про COVID-19

Держкомісія з питань ТЕБ та НС 1 жовтня розглянула і затвердила Комунікаційний план оперативного інформування населення через засоби масової інформації, соцмережі та інші канали сповіщення про епідеміологічну ситуацію щодо поширення COVID-19 та важливість дотримання протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Чиновник зазначив, що цей план за дорученням Комісії було розроблено Міністерством культури та інформаційної політики спільно з МОЗ, МОН, Секретаріатом Кабміну, іншими державними органами та обласними адміністраціями.

За словами Шевченка, план спрямовано на проведення інформаційних кампаній серед населення через ЗМІ; використання соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів для оприлюднення інформації щодо стану поширення COVID-19; проведення тематичних медіазаходів (брифінги, пресконференції, коментарі для ЗМІ) щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів; залучення до інформаційно-роз’яснювальної роботи експертів, представників інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних громадських організацій, лідерів думок, міжнародних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, з них за добу – 4 633 (найбільше за час ведення статистики).