Уряд спрямував на допомогу постраждалим в АТО вже понад 133 мільйони

Кабінет Міністрів України вже ввосьме у 2020 році спрямовує кошти постраждалим в Антитерористичній операції, загалом було виділено 133,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Підтримки громадян, що постраждали в антитерористичній операції, та членів їх сімей – завдання держави. Це вже восьме рішення уряду у цьому році. Загалом за 2020 рік уряд виділив 133 млн 200 тис. грн для надання грошової допомоги постраждалим в Антитерористичній операції» - зазначила Панаіотіді.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на своєму засіданні 30 вересня 2020 року ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 9 млн 756 тис. грн членам сімей 4 осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 7 особам, які отримали інвалідність.

Кошти з резервного фонду виділяються на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє на постійній основі при Мінветеранів.