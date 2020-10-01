Уряд спрямував на допомогу постраждалим в АТО вже понад 133 мільйони
Як передає Укрінформ, про це розповіла заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Підтримки громадян, що постраждали в антитерористичній операції, та членів їх сімей – завдання держави. Це вже восьме рішення уряду у цьому році. Загалом за 2020 рік уряд виділив 133 млн 200 тис. грн для надання грошової допомоги постраждалим в Антитерористичній операції» - зазначила Панаіотіді.
Як повідомляв Укрінформ, уряд на своєму засіданні 30 вересня 2020 року ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 9 млн 756 тис. грн членам сімей 4 осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 7 особам, які отримали інвалідність.
Кошти з резервного фонду виділяються на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє на постійній основі при Мінветеранів.