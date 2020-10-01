Двом прикордонникам «світить» від 3 до 8 років за затримання Саакашвілі у 2018 році

Держбюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх прикордонників щодо незаконного затримання ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі у 2018 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Направлено до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України, а саме директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби та начальника Центру виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України. Вони обвинувачуються у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2018 році експосадовці були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Міхеїла Саакашвілі, позбавлення його права на вільне пересування та примусового доставлення до місця здійснення передавання (реадмісії) до Польщі.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Щодо інших високопосадовців органів держвлади, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР, процесуальне керівництво - прокурори Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, українського громадянства Саакашвілі набув у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року Президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвався в Україну з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

28 травня 2019 року Президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка.

20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законним видворення 12 лютого 2018 року колишнього голови Одеської облдержадміністрації Саакашвілі з України до Польщі.