Денісова в Мілані і сподівається на справедливе рішення у справі Марківа
Про це вона заявила, перебуваючи в Мілані, повідомляє Укрінформ.
“На сьогоднішній день ці змагання, які будуть у суді, уже в апеляційному суді, я вважаю, що вони повинні завершитися справедливим рішенням, і наш Віталій буде вільний”, - сказала Денісова.
Омбудсмен підкреслила, що Італія має дотримуватися ратифікованої нею ж Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, у якій серед іншого йдеться і про право на справедливий суд.
За словами Уповноваженої, раніше суд не в повній мірі дослідив докази, які надала українська сторона.
“Він (Марків — ред.) - наш герой, він не міг цього зробити на відстані 2 км до цих людей. Ми, безумовно, співчуваємо тим, хто загинув, але наш Віталій тут ні до чого”, - переконана Денісова.
Як повідомлялося, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.
Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу призначено на 1 жовтня. Суд має оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.
Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості Марківа.
Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.
Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.