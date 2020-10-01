Денісова в Мілані і сподівається на справедливе рішення у справі Марківа

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розраховує, що італійський апеляційний суд ухвалить справедливе рішення щодо нацгвардійця Віталія Марківа й звільнить його.

Про це вона заявила, перебуваючи в Мілані, повідомляє Укрінформ.

“На сьогоднішній день ці змагання, які будуть у суді, уже в апеляційному суді, я вважаю, що вони повинні завершитися справедливим рішенням, і наш Віталій буде вільний”, - сказала Денісова.

Омбудсмен підкреслила, що Італія має дотримуватися ратифікованої нею ж Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, у якій серед іншого йдеться і про право на справедливий суд.

За словами Уповноваженої, раніше суд не в повній мірі дослідив докази, які надала українська сторона.

“Він (Марків — ред.) - наш герой, він не міг цього зробити на відстані 2 км до цих людей. Ми, безумовно, співчуваємо тим, хто загинув, але наш Віталій тут ні до чого”, - переконана Денісова.

Як повідомлялося, в апеляційному суді в Мілані 29 вересня закінчилося перше судове засідання щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу призначено на 1 жовтня. Суд має оголосити рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема, документального фільму.

Під час першого засідання 29 вересня апеляційний суд в Мілані розглядав питання долучення до справи додаткових доказів захисту невинуватості Марківа.

Серед доказів - частина фільму «Не в тому місці, не в той час», над яким працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк.

Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.