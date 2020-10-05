Почувайтеся безпечно у відділеннях ДІЛА

Пандемія COVID-19 поставила під загрозу суспільне життя та здоров’я громадян. Адже з появою нової інфекції інші потреби та хвороби не зникли, а подекуди навіть посилились від стресу та переживань.

І якщо комусь здавати аналізи «не горить», то хронічним хворим, вагітним жінкам або в ургентних ситуаціях – просто життєво необхідно. А для цього потрібно дістатися відділення лабораторії. Тому в ДІЛА насамперед подбали про те, щоб відвідувачі були впевнені у своїй безпеці.

Які протиепідемічні заходи проводяться у відділеннях ДІЛА

У зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції посилено щоденні санітарно-гігієнічні та введено додаткові протиепідемічні заходи, щоб виключити передачу вірусу від людини до людини. У відділеннях створено безпечний простір для клієнтів та персоналу, щоб можна було вчасно піклуватися про здоров’я у повному обсязі. У відділеннях забезпечується:

1. Контроль за кількістю відвідувачів: персонал слідкує, щоб у відділеннях не створювалися черги та натовп, стежить за дотриманням дистанції при одночасному знаходженні у приміщенні декількох людей. Клієнтів просять планувати візит до відділення заздалегідь. Подовжено час роботи відділень, тому можна спланувати візит протягом дня, особливо тим, хто не поспішає на роботу.

Також для зменшення часу очікування клієнтів, які бажають обстежитися на COVID-19 методом ПЛР, розроблено і впроваджено автоматичну анкету для заповнення онлайн, що заощаджує час і спрощує процес реєстрації.

Заповнити анкету можна тут

Зверніть увагу, що дані необхідно вносити відповідно до зазначених у паспорті (українському та закордонному).

2. Контроль за використанням засобів індивідуального захисту: кожен відвідувач повинен бути в масці, на вході можна обробити руки антисептиком та вдягнути бахіли і рукавички. При відсутності маски її можна безкоштовно взяти у медсестри відділення. Для використаних засобів захисту на виході розміщено спеціально призначений для цього смітник. Персонал забезпечується засобами захисту на зміну та проводить обробку рук та незмінних частин одягу (взуття) деззасобами декілька разів за зміну відповідно до інструкції.

3. Контроль дезінфекційного режиму: всі доступні поверхні обробляються кожні 30 хвилин або після кожного відвідувача, якщо він не користувався рукавичками. За можливості використовуються безконтактні методи оплати. Проводиться кварцювання приміщень та поточне прибирання з використанням деззасобів, розрахованих на період епідемії і посилено вентиляційний режим.

4. Розділення потоків: пацієнтів, яким потрібні загальні дослідження для контролю стану свого здоров’я та тих, хто бажає пройти обстеження на COVID-19, щоб не наражати на небезпеку жодного з наших клієнтів приймають у різних відділеннях та в різний час: до обіду приймаються загальні дослідження, після обіду – взяття мазків на COVID-19.

З переліком відділень та часом взяття мазків на коронавірус можна ознайомитися тут

Прийом пацієнтів з ознаками ГРВІ та усіх, хто має загальне нездужання, закладеність носа, нежить, пирхоту у горлі, кашель, підвищену температуру не проводиться. Створено додаткові мобільні бригади для виїзду додому або в ЛПУ для зручності кожного.

З порядком виклику медсестри додому можна ознайомитися тут

Викликати медсестру додому можна також, якщо потрібні загальні дослідження і немає бажання пересуватися громадським транспортом для відвідування відділення лабораторії.

Всі матеріали, що використовуються медсестрами при обслуговуванні пацієнтів вдома, одноразові й утилізуються відповідно до вимог протиепідемічного режиму.

Піклуємося про вашу безпеку та бажаємо вам здоров’я!

Фото: ДІЛА