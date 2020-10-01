За добу найбільше випадків COVID-19 виявили у Києві та на Харківщині - МОЗ

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 було підтверджено у Києві та Харківській області.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 1 жовтня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За останню добу найбільше зареєстрованих випадків у Харківській області - 450, в тому числі у місті Харкові - 352 випадки, Дніпропетровська область - 266 випадків, у місті Дніпро -204 випадки, Одеська область - 260, в тому числі в місті Одеса - 164. Тернопільська область - 253 випадки, місто Київ- 377 випадків", - розповів Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4 069.

Фото: Андрій Скакодуб