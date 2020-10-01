Уряд виділив майже 9,8 мільйона на виплати сім'ям загиблих в АТО та пораненим учасникам війни

Кабінет Міністрів виділив 9 млн 757 тис гривень для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям чотирьох загиблих в АТО і сімом особам з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Сьогодні, 30 вересня, Кабінет Міністрів прийняв рішення про виділення 9 млн 757 тис гривень для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям чотирьох загиблих у АТО і сімом особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з участю в антитерористичній операції. Цей акт прийнятий відповідно до рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів, за результатами розгляду звернень громадян та поданих ними документів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до законодавства, членам сім'ї загиблого буде виплачена допомога у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті), а тим, хто отримали інвалідність, у разі встановлення I групи буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групи – 300 прожиткових мінімумів, III групи – 250 прожиткових мінімумів, передбачених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлена інвалідність.

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Як повідомляється, на 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 2102 грн.