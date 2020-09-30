Кабмін перерозподілив кошти бюджету на закупівлю обладнання для лабцентрів

Кабінет Міністрів перерозподілив видатки держбюджету на 2020 рік шляхом зменшення видатків Мінсоцполітики на 252 млн грн та збільшення на цю суму видатків Міністерства охорони здоров'я для закупівлі, зокрема, обладнання для лабораторних центрів.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Кабміну.

“Зменшення обсягу видатків розвитку Міністерства соціальної політики ... для проєкту МБРР “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” - на 252,869, 8 тис грн; збільшення видатків Міністерства охорони здоров’я за програмою “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” для проєкту МБРР ... - на 252, 869, 8 тис грн. (видатки споживання - 99 462,8 тис. грн, видатки розвитку - 153,407 тис грн)”, - йдеться в проєкті документа, що оприлюднений на Урядовому порталі.

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Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, передбачається ряд заходів на посилення спроможності лабораторних центрів щодо проведення тестування для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Зокрема, мова йде про закупівлю термоциклерів для проведення ПЛР діагностики у режимі реального часу, платформ для автоматичної екстракції РНК, лабораторних морозильних камер ультранизької температури, автоклавів з системою очищення води, набори витратних матеріалів для автоматичної екстракції РНК та інше.

Як сказано в пояснювальній записці, видатки проводитимуться за рахунок позики МБРР на реалізацію проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” у розмірі до 214,7 млн доларів.