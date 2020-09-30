Основна сесія ЗНО у 2021 році відбудеться з 21 травня по 10 червня

Міністерство освіти й науки затвердило календарний план підготовки та проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання, основна сесія якого відбудеться з 21 травня по 10 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови й літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня", - йдеться у повідомленні з посиланням на наказ МОН від 30 вересня 2020 року № 1210.

Відповідно до наказу реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

В УЦОЯО також повідомили, що зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами Міністерства освіти й науки від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 04 грудня 2019 року №1513.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році буде запроваджено окремо тест з української мови та тест з української мови та літератури. Також особливостями ЗНО наступного року є те, що кожен учасник ЗНО матиме можливість обирати не 4, а 5 предметів.

4 обов'язкових предмети тепер є предметам державної підсумкової атестації для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти - українська мова (обов’язково), математика (обов’язково), історія України або іноземна мова на вибір, і один предмет із переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).

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Для державної підсумкової атестації з математики тести будуть дворівневими: один тест - сертифікаційна робота з математики, в якій будуть завдання виключно рівня стандарт, і сертифікаційна робота, де, окрім завдань рівня стандарту, будуть інші завдання поглибленого рівня.