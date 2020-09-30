Прикордонники отримали нове обладнання для боротьби з COVID-19

Головний військово-медичний центр Держприкордонслужби в рамках реалізації державної програми по боротьбі з коронавірусною інфекцією отримав сучасне лікувальне та діагностичне обладнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Зокрема, на озброєнні медиків відтепер є 12 сучасних переносних апаратів штучної вентиляції легенів. Вони можуть застосовуватись у стаціонарах та мобільних шпиталях. Адже апарати ШВЛ оснащені акумуляторною батареєю, яка працює 6-8 годин. Для швидкої діагностики захворювань дихальних шляхів закуплено два сучасні пересувні рентген-апарати й відеобронхоскоп. За допомогою нього лікарі можуть виконувати ендоскопічні операції. Діагностувати та визначати стан хворих медикам допомагатимуть сучасні ультразвукові системи VINNO», - йдеться у повідомленні.

Крім того, новітнім обладнанням посилено офтальмологічне та реанімаційне відділення.

«Придбане обладнання призначене для дуже широкого спектру можливостей. Це УЗД апарат, апарат для проведення ЕКГ моніторингу, нові дефібрилятори, відеоларингоскопи, апарати штучної вентиляції легенів»,- зазначив старший ординатор відділення реанімації Головного військово-медичного клінічного центру ДПСУ Іван Малкін.

Для стерилізації операційних інструментів та білизни медики отримали два високотехнологічні парові стерилізатори NC 100.

Варто додати, що у рамках державної програми передбачено два томографи для регіональних військово-медичних клінічних центрів Держприкордонслужби.

З початку боротьби з пандемією з резервного фонду держбюджету закуплено медичної апаратури на 200 млн грн, засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів на 9 млн грн.

Фото: ДПСУ