МОЗ продовжить закупівлю обладнання для COVID-лабцентрів

Міністерство охорони здоров'я продовжить закупівлі обладнання для лабораторних центрів для проведення досліджень на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На початок епідемії кінець березня-початок квітня, у нас була одна станція автоматичного виділення РНК (автоматична система виділення ДНК та РНК з різноманітних типів біологічного матеріалу - ред.), все решта робили вручну. На початок вересня було встановлено 44 станції, ще 22 станції ми зараз встановлюємо”, - зазначив Степанов.

Він додав, що закупівлі обладнання для лабораторних центрів будуть продовжуватися, в тому числі і за кошти Світового банку. Також триває підготовка фахівців для роботи на цьому обладнані. Це дозволить збільшити кількість тестувань на COVID-19, підкреслив міністр.

За словами Степанова, обладнання буде постачатися в першу чергу в ті лабораторні центри, де виникають черги на тестування на COVID-19.

Загалом, за даними МОЗ, за добу 29 вересня було здійснено 51 229 тестувань на виявлення COVID-19, з них 27 572 досліджень методом ПЛР, 23 657 - методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.