Cуд відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Приморський райсуд м. Одеси обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку у рамках розгляду справи щодо нього у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це у Фейсбуці повідомляє юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Суд обрав відносно Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, за місцем проживання у місті Києві. Також справу було призначено до судового розгляду на основі обвинувального акту. Перше судове засідання по суті заплановано на 09.10.2020 об 11:00 годині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захист Стерненка подавав до суду клопотання про повернення обвинувального акту прокурору для усунення недоліків.

У компанії «Міллер» зазначають, що на їх думку, в обвинувальному акті обвинувачення викладено не конкретно, зокрема, слідчий і прокурор фактично не визначились, за якою статтею звинувачують активіста, оскільки пишуть, що за ст. 115 ККУ, але склад злочину формулюють за ст. 116 ККУ.

Також юристи зазначають, що не було вказано як саме були завдані тілесні ушкодження, що прямо впливає на кваліфікацію; і що відсутній спеціальний закон (логічно й посилання на нього) що регулює право на носіння зброї; а також, що у додатках до обвинувального акту та реєстрі матеріалів досудового розслідування відсутня розписка обвинуваченого про отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження.

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Серед аргументів необхідності повернення обвинувального акту прокурору також було те, що у реєстрі матеріалів досудового розслідування відсутні реквізити документів, як того вимагає ст. 109 КПК України.

Уточнюється, що також сторона обвинувачення подавала до суду клопотання про обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За результатами розгляду колегія суддів прийняла рішення відмовити у задоволенні обох клопотань.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

8 вересня Верховний Суд залишив розгляд цієї справи у Приморському суді міста Одеси.