Спеціальний орган має протидіяти відмиванню коштів і фінансуванню тероризму в казино - експерти

У період запуску гральної індустрії має бути спеціальний орган, який запобігатиме відмиванню коштів та фінансуванню тероризму через гральні заклади.

Як передає Укрінформ, таку думку висловили експерти на семінарі щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у гральному бізнесі.

«Рекомендовано сформувати визначений компетентний орган, відповідальний за дотримання регулятивного та наглядового режиму протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму в казино», - сказав представник органу-регулятора грального бізнесу на Мальті, керівник департаменту з протидії відмиванню коштів Джозеф Аттард.

Планується, що увагу цього органу насамперед привертатимуть операції на великі суми. Коли клієнти беруть участь у фінансових операціях, які становлять або перевищують суму 3000 доларів чи євро, щодо казино мають застосовуватися такі процедури, як перевірка клієнта, вимоги щодо обліку, зосередження уваги на всьому комплексі казино та незвично великих грошових операціях в цілому.

Перший заступник голови Держслужби фінансового моніторингу України Ігор Гаєвський зазначив, що у національних оцінках ризиків ДСФМ уже привертала увагу до діяльності грального бізнесу, але це питання тепер слід вивчити додатково з урахуванням запуску ринку азартних ігор.

«В Україні вже з’явилося правове регулювання і наразі можемо набагато якісніше формувати державну політику в сфері запобігання протидії відмиванню коштів в контексті саме суб’єктів грального бізнесу. Ми більш готові до цього, ніж на початку 2000-х років, коли почали законодавчо регулювати ці питання», - запевнив він.

Представник Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства Михайло Коваль вважає, що на щойно створюваному ринку азартних ігор доведеться чимало попрацювати, як організаторам азартних ігор, так і державним органам.

«Ринок азартних ігор ще тільки запускається, доведеться зробити багато роботи як організаторам азартних ігор, так і державним органам. Створення окремого додаткового спеціального органу наразі не є необхідним, але приємно, що рекомендації, які надавав пан Джозеф Аттард, частково вже втілюються в життя. В Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, положення, яке було прийнято на минулому тижні Кабінетом Міністрів України, передбачає створення окремого відділу державного нагляду», – зазначив він.

Семінар відбувся у Києві за участі заступниці голови Офісу Ради Європи в Україні Олени Литвиненко, першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, першого заступника голови Держслужби фінансового моніторингу України Ігоря Гаєвського та представниці делегації ЄС в Україні Олександри Яновської.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів України. Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього, понад 10 років, в Україні діяла заборона грального бізнесу, було заборонено будь-яку діяльність з організації та проведення азартних ігор.

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