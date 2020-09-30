30 вересня. Пам’ятні дати

Сьогодні в Україні відзначається Всеукраїнський день бібліотек та День усиновлення, а в світі, за ініціативою ООН, відзначається Міжнародний день перекладу.

Щороку, 30 вересня, своє професійне свято відзначають українські бібліотекарі. Всеукраїнський день бібліотек заснований згідно з Указом Президента від 4 травня 1998 року. Свято було встановлено «…враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості…».

Якщо згадувати сиву давнину, то перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після прийняття християнства. Найбільшою і найбагатшою у той час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році Ярославом Мудрим. У цілому в бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних книг – грандіозна для середньовіччя кількість.

На сьогодні бібліотечна мережа України складається з мережі публічних (у т.ч. спеціалізованих для дітей, юнацтва), технічних, сільськогосподарських, медичних, академічних, освітянських бібліотек та бібліотек вищих навчальних закладів, а також бібліотек для сліпих. Із них – 4 мають статус національної (Національна парламентська бібліотека, Національна бібліотека України для дітей, Національна історична бібліотека, Одеська національна наукова бібліотека), 2 – державні (Державна бібліотека України для юнацтва та Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка).

Разом з тим, сьогодні, в християнське свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, в Україні відзначають День усиновлення. День встановлений «…ураховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї, з метою підтримки та розвитку національного усиновлення…» згідно з Указом Президента від 27 листопада 2008 року. День усиновлення – свято всіх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, котрі прийняли до своїх родин дітей, які за різних обставин втратили рідні сім’ї.

Цього ж дня, з ініціативи ООН, відзначається Міжнародний день перекладу. Ця дата обрана не випадково, адже цього дня 30 вересня 420 року у Віфлеємі закінчив свій земний шлях Ієронім (Блаженний Ієронім), один із чотирьох латинських отців Церкви, письменник, історик, філолог, перекладач, аскет. До найбільших і найважливіших здобутків бл. Ієроніма належить переклад латиною Біблії (Вульгати). Крім перекладу Біблії, Ієронім залишив чималий епістолярний спадок, полемічні твори, коментарі до біблейських текстів. Мета Дня - підтвердити, що професійний переклад як ремесло і мистецтво відіграє важливу роль в досягненні цілей і дотриманні принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, зближенні народів, сприянні діалогу, взаєморозумінні і співпраці, забезпеченні розвитку та зміцненні міжнародного миру і безпеки. Разом з тим, починаючи з 2005 року, під егідою ООН проводиться Конкурс імені святого Ієроніма на кращий письмовий переклад. До речі, в Україні з 1972 року існує щорічна премія імені Максима Рильського, яка присуджується за найвищі досягнення в галузі перекладу українською мовою творів світової літератури.

Ювілеї дня:

99 років від дня народження Дебори Керр (1921-2007), відомої британської актриси, володарки премії «Золотий глобус» за фільм «Король і я», а також почесних премій «Оскар», BAFTA і нагороди Каннського кінофестивалю. Шість разів актриса номінувалася на «Оскар» у якості «Кращої актриси», але жодного разу не виграла в цій номінації. Тим не менш, у 1994 році Американська кіноакадемія вручила їй почесну статуетку «Оскар» за «Досягнення всього життя». Дебора Кер народилася в Шотландії. Спочатку займалася балетом, але потім вирішила будувати акторську кар’єру й закінчила драматичну школу в Брістолі. В кіно дебютувала в 1940 році. Її майже одразу помітили заокеанські продюсери. В Голлівуді її британський акцент та холодна зовнішність сприяли тому, що актриса втілювала на екрані англійських аристократок. 1953 рік приніс Деборі Керр другу номінацію на «Оскар» за «Кращу жіночу роль» у фільмі «Віднині й на віки вічні» (першу вона отримала в 1949 році за роль у фільмі «Едвард, мій син»). Хоча нагорода їй не дісталася, але сцена з фільму, де Керр і Берт Ланкастер кохаються на гавайському пляжі посеред морських хвиль, згодом була визнана Американським кіноінститутом однією з найліпших сцен в історії кіно, а сам фільм включений до сотні Найромантичніших фільмів усіх часів. Дебора Керр відома також як театральна актриса, знімалася вона і на телебаченні.

96 років від дня народження Трумена Капоте (справж. – Стрекфус Пірсонс; 1924–1984), американського письменника. Автор повістей «Інші голоси, інші кімнати», «Лугова арфа», збірок оповідань «Дерево ночі» (до речі, оповідання з однойменною назвою вперше з’явилось в 1945, в американському Harper’s Bazaar), «Сніданок у Тіффані», документального роману «З холодним серцем», трилогії «Експеримент з множинністю засобів інформації», роману «Саморобні домовинки», численних сценаріїв і мюзиклів. Триразовий лауреат престижної премії О’Генрі. Втім, Пулітцерівської він так і не дочекався.

Роковини смерті:

86 років тому пішов із життя Митрофан Довнар-Запольський (1867–1934), український історик, етнограф, фольклорист, професор Київського університету. 1905 року відкрив у Києві Вищі жіночі курси, а в наступному – Вищі комерційні курси, перетворені в 1918 році в Київський комерційний інститут. Багато зробив для організації роботи та підготовки кадрів з архівної справи; виробив методичні принципи описування документів. Наукові дослідження Довнар-Запольського присвячені переважно середньовічній історії Білорусії та України, руху декабристів, економіці Московського царства. У Києві перебував до 1925 року, потім переїхав до Мінська, викладав у місцевому університеті. Кінець його життя проходив під знаком цькування і брутальних звинувачень, які особливо посилилися з 1930 року. У Києві Довнар-Запольський залишив чимало учнів, зокрема Наталю Дмитрівну Полонську-Василенко. Його ім’ям названо вулицю у Шевченківському районі Києва.