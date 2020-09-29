Трагедія Бабиного Яру має назавжди лишитися у пам'яті людства – Ткаченко

Бабин Яр є частиною трагічної історії людства, яка має назавжди залишатися на сторінках світової пам' яті.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що 79 років тому на околицях Києва нацисти та їх прибічники позбавили життя понад 33 тисячі мирного населення євреїв.

"Після страшних подій 29 та 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру загинули ще десятки тисяч людей різних національностей – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричних лікарень та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Трагічна історія людства, яку ми не маємо права викреслити зі сторінок світової пам’яті", - написав Ткаченко.

Як повідомлялося, 29 вересня відзначається День пам’яті жертв Бабиного Яру.

29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі людей.