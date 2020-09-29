Справа Сивохо: обвинувальний акт оголосили трьом представникам "Нацкорпусу"
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба «Нацкорпусу».
«Сьогодні, 29 вересня, в Печерському райсуді Києва відбулося чергове засідання у справі за заявами Сергія Сивохо та нардепа Максима Бужанського…Наступні судові засідання заплановані на 4 та 5 листопада», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що під час цього засідання прокурор оголосив обвинувальний акт.
Як повідомлялося, під час презентації 12 березня Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, і той упав на підлогу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, до відділка доправили 15 осіб.
Згодом у столичній поліції повідомили, що було відпущено 12 осіб, а трьох - затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
13 березня суд обрав трьом затриманим після цих подій запобіжні заходи: ветерану-азовцю Олександру Волкову - у вигляді цілодобового домашнього арешту, другому із затриманих – Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов'язання, ветерану полку «Азов» Юрію Каплі - особисте зобов’язання.