SkyUp поки не скасовує рейсів до Вірменії

Авіакомпанія "SkyUp Airlines" вирішила продовжити польоти до Вірменії, проте скасування рейсів не виключене.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба SkyUp.

"Авіакомпанія SkyUp на основі проведених консультацій із відповідальними органами державної та авіаційної влади України та Республіки Вірменія прийняла рішення продовжити рейси Київ – Єреван у повному обсязі відповідно до анонсованого графіка. Наразі, за інформацією від офіційних джерел, ніяких перешкод для авіасполучення немає", - заявили у компанії.

У SkyUp наголосили, що постійно отримують оперативні дані від Міністерства закордонних справ, Посольства України в Республіці Вірменія, Міністерства територіального управління та інфраструктури Республіки Вірменія та Посольства України в Вірменії, а також авіаційних контролюючих органів обох країн та диспетчерських служб, аеропорту Звартноц (Єреван, Вірменія).

"Усі вони наразі впевнені, що перешкод для виконання рейсів немає. Крім того, маршрут – цілком безпечний, адже проходить через територію Грузії, а до Вірменії літак потрапляє з західної сторони", - пояснюють в авіакомпанії.

Наголошується, що SkyUp продовжує постійний моніторинг та оцінку ризиків, щоб у разі змін припинити виконання рейсів, або ж розвернути літак чи сісти на запасний аеродром, якщо зміни відбудуться безпосередньо під час виконання польоту.

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Як повідомляв Укрінформ, через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси до Єревана.

Вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан поновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу задля мирного врегулювання конфлікту.