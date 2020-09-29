Рада хвилиною мовчання вшанувала жертв авіакатастрофи на Харківщині

Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам’ять загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині.

Таку пропозицію на початку засідання вніс Голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Минулої п’ятниці у нас сталася страшна трагедія - Україна втратила 26 своїх синів. Вона втратила 26 молодих хлопців, із яких хтось уже став пілотом, хтось ще мріяв ним бути і підкорювати небо. Це трагедія і для держави, і для будь-якого громадянина України, але в першу чергу - це трагедія для рідних і близьких тих молодих хлопців, які загинули”, - підкреслив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання сім'ям загиблих в авіакатастрофі грошової допомоги у розмірі 1 млн 576 тис. грн кожній родині.