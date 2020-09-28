Кожен третій запитувач публічної інформації - посадова особа

Упродовж останніх пів року кожним третім запитувачем публічної інформації є посадова особа.

Про це сказала в. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Роксолана Стадник під час онлайн-обговорення з нагоди Дня загального доступу до інформації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як показує мій досвід останніх пів року, кожен третій запитувач це є посадова особа. Це або працівник суду, або працівник прокуратури, або народний депутат, або державний службовець, який робить запит в порядку доступу до публічної інформації. І це, як на мене, викликає дуже багато запитань до свідомості того, де працюють люди і до зловживання тим чи іншим правом, яке йому надано в статусі тієї чи іншої особи. Це також дуже велике питання. На жаль, ще два роки тому такої ситуації не було. Це теж викликає занепокоєння», - сказала Стадник.

За її словами, «викликає занепокоєння те, що люди не можуть захистити своє право на звернення громадян, також великі проблеми, що звернення, які подаються в порядку самозвернення громадян, не розглядаються».

Стадник зауважила, що люди звертаються до певних розпорядників інформації у порядку доступу до публічної інформації, щоб вирішити питання в порядку звернень громадян «і не розуміючи те, чому ми не можемо в порядку доступу до публічної інформації вирішити їхні питання щодо ремонту каналізації, під’їздів будинків, нарахування пенсій, тощо».

Водночас Стадник зауважила, що попри виклики пандемії COVID-19, Секретаріат Кабміну налагодив роботу в цьому напрямі і за три весняні місяці опрацьовано 40% запитів 2019 року.

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«Взагалі доступ до інформації він повинен лягати в основу такої освітянської національної стратегії країни. І кожен із нас незважаючи, де ми були, повинен знати свої права. На жаль, з власного досвіду і з тим, що я спілкуюся з молодим поколінням, і дуже багато в нас стажується і студентів, не завжди вони останнім часом знають свої права, передбачені Конституцією України», - додала Стадник.

Як повідомлялося, відзначення Міжнародного дня права знати було запропоновано на зустрічі громадських організацій із захисту свободи інформації, яка відбулася 28 вересня 2002 року в столиці Болгарії — Софії. Цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на роз'яснення серед населення права на інформацію, на доступ до публічної інформації, популяризацію ідей свободи інформації. У 2015 ЮНЕСКО оголосила цей день «Міжнародним днем універсального права на інформацію».