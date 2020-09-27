Австрія висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака ЗСУ

Австрія висловлює щирі співчуття сім’ям та друзям, які втратили своїх рідних у катастрофі літака Військово-повітряних сил ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у Твіттері.

"Ми були шоковані почути про трагічну катастрофу літака Військово-повітряних сил в Україні та висловлюємо свої щирі співчуття усім сім’ям та друзям, які втратили своїх рідних. Бажаємо усім пораненим швидкого одужання", - йдеться у повідомленні.

We are shocked to hear about the tragic Air Force plane crash in #Ukraine and extend our sincere condolences to all the families and friends who lost a loved one. We wish all injured a speedy recovery. @MFA_Ukraine @DefenceU — MFA Austria (@MFA_Austria) September 26, 2020

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки.

Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.