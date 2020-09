Австрія висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака ЗСУ

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у Твіттері.

"Ми були шоковані почути про трагічну катастрофу літака Військово-повітряних сил в Україні та висловлюємо свої щирі співчуття усім сім’ям та друзям, які втратили своїх рідних. Бажаємо усім пораненим швидкого одужання", - йдеться у повідомленні.

We are shocked to hear about the tragic Air Force plane crash in #Ukraine and extend our sincere condolences to all the families and friends who lost a loved one. We wish all injured a speedy recovery. @MFA_Ukraine @DefenceU