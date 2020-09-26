Президент Угорщини висловив співчуття Україні у зв'язку з катастрофою Ан-26

Президент Угорщини Янош Адер висловив співчуття Україні у зв'язку з катастрофою Ан-26 біля аеропорту міста Чугуєва на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп у Фейсбуці.

"Президент Угорщини Янош Адер надіслав Президенту України Володимиру Зеленському співчуття від імені Угорщини у зв'язку з катастрофою в аеропорту міста Чугуєва літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України увечері 25 вересня", - написала вона.

Непоп додала, що Адер від себе особисто та від угорського народу висловив щирі співчуття членам родин та близьким загиблих у цій трагедії.

"В ці важкі години випробувань ми щиро співчуваємо їм та від серця поділяємо їх великий біль. Пораненим в цій катастрофі бажаємо якомога швидшого повного одужання", - відзначив президент Угорщини.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб, 26 загинули.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними секретаря РНБО Олексія Данилова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 відкрито кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У Харківській області 26 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.