Комітет ВР із нацбезпеки у середу розгляне питання щодо катастрофи літака Ан-26

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 30 вересня планує розглянути питання щодо катастрофи літака Ан-26.

Про це в коментарі Укрінформу сказав голова комітету Олександр Завітневич (фракція партії «Слуга народу»).

«Комітет запланований на 15:00 у середу (30 вересня – ред.). Звісно, розглянемо питання авіакатастрофи» – зазначив політик.

Водночас на запитання, чи планують у комітеті запросити на це засідання представників Міністерства оборони України, Завітневич відповів: «Кого запросимо, ще не вирішено. Це залежатиме від проміжного звіту комісії».

Як повідомлялося, увечері 25 вересня у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.