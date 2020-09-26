У Межигір’ї стартував забіг на честь загиблих воїнів АТО

У Межигір’ї стартував щорічний Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», в якому беруть участь майже тисяча учасників.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Як очікували організатори забігу Міністерство у справах ветеранів України, участь у заході мали взяти близько 500 учасників. Втім, до Межигір’я, звідки стартував забіг, прибули значно більше охочих — до тисячі учасників. Наразі перша група учасників забігу вже побігла за визначеним маршрутом.

Забіг на честь загиблих воїнів АТО у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Усі учасники патріотичного забігу мають подолати дистанцію на вибір у 2, 5 або 10 км. За умовами акції разом з номером учасника на формі вказано ім’я полеглого захисника чи захисниці, у пам'ять про якого учасник буде здійснювати забіг. Тих учасників, які подолають дистанції першими, відзначать нагородами.

Також, патріотичний забіг на честь загиблих українських воїнів стартував і від Майдану Незалежності у Києві. Та заплановано патріотичний забіг у Луцьку, Ужгороді, Львові, Черкасах, Чернігові, Краматорську, Северодонецьку, Покровську, Полтаві та Івано-Франківську.