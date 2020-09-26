В Україні за добу - 3 833 випадків коронавірусу

В Україні станом на 26 вересня лабораторно підтверджено 195 504 випадків COVID-19, з них за добу – 3 833.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 76 нових летальних випадків. Загалом в Україні зареєстровано 3 903 смерті від COVID-19. Одужали – 85 133 пацієнтів. Хворіють 106 468 осіб, із підозрою на коронавірус – 256 970 осіб. Читайте також: ВООЗ припускає, що жертв COVID-19 буде 2 мільйони Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 447, Харківській області - 380, Тернопільській – 284, Одеській – 264, Дніпропетровській - 201, Львівській - 171, Чернівецькій - 166. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 565 випадків коронавірусу.