Розгляд апеляції на виправні роботи Кольченку перенесли на 8 жовтня

Розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо присудження 40 годин громадських робіт ексбранцю Кремля Олександру Кольченку перенесено на 8 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе.

"У судовому засіданні було оголошено перерву до 8 жовтня", - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо присудження 40 годин громадських робіт колишньому бранцю Кремля Олександрові Кольченку мав відбутися 25 вересня.

10 серпня активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Поліціянти склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

За даними правоохоронців, під час акції група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити вони не реагували.

11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.