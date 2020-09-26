Розгляд апеляції на виправні роботи Кольченку перенесли на 8 жовтня

Розгляд апеляції на виправні роботи Кольченку перенесли на 8 жовтня

Укрінформ
Розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо присудження 40 годин громадських робіт ексбранцю Кремля Олександру Кольченку перенесено на 8 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе.

"У судовому засіданні було оголошено перерву до 8 жовтня", - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо присудження 40 годин громадських робіт колишньому бранцю Кремля Олександрові Кольченку мав відбутися 25 вересня.

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10 серпня активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Поліціянти склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

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За даними правоохоронців, під час акції група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити вони не реагували.

11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.

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