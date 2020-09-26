Омбудсмен попросила радника посольства США про всебічну підтримку Марківа

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила політичного радника посольства США в Україні Девіда Геренбека про всебічну підтримку військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це йшлося на зустрічі омбудсмена з американським дипломатом, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку Денісової.

"Окремо нагадала про справу нацгвардійця Віталія Марківа. Звернулася з проханням про всебічну підтримку нашого героя, адже 1 жовтня в італійському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги на вирок, яким українця було засуджено до 24 років позбавлення волі", - повідомила Денісова.

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Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду справи Марківа в апеляції призначено на 29 вересня 2020 року.