Олімпійський коледж: а навіщо студентів втягувати в скандал?

Чому ідея реорганізації столичного спортивного коледжу наштовхнулася на силове протистояння

Студенти і викладачі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного вийшли на мітинг з вимогою скасувати розпорядження про приєднання закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). Колектив не погоджується з ідеєю підпорядкування спеціалізованому вишу, підозрюючи владу у намірах під виглядом реорганізації заволодіти майном та територією коледжу. Напередодні спортсмени в буквальному сенсі слова відбивалися від поліції, що прибули до коледжу на виклик ректора НУФВіС Євгена Імаса, він одночасно є главою ліквідаційної комісії. Той прийшов на зустріч комісії, а довелося вмовляти колектив та учнів не пручатися змінам. Конструктивної розмови чомусь не вийшло. Натомість сталася неабияка штурханина.

Конструктивної розмови чомусь не вийшло

Люди переконані – їхній заклад хочуть «рейдернути». Враховуючи вдале розташування коледжу – поблизу станції метро “Лісова”, навколо якої зараз ведеться активне будівництво торгово-розважального комплексу, версія не безпідставна. Але це лише версія.

Люди переконані – їхній заклад хочуть «рейдернути»

Неспортивні бої як метод захисту

Для початку варто відмітити, що Олімпійський коледж – це колишнє Республіканське вище училище фізичної культури (створено в 1966 році). При коледжі є загальноосвітня школа – діти з 6 по 11 класи проходять програму загальноосвітньої школи і поєднують із заняттями спортом (12 видів – футбол, легка атлетика, спортивна та художня гімнастики, фехтування, синхронне плавання, дзюдо, вільна боротьба, акробатика, бокс, велоспорт, настільний теніс). Після закінчення школи учні мають можливість вступу до коледжу, якщо вони входять до складу збірної команди України або є переможцями чемпіонатів та першостей України з виду спорту, яким займаються.

Олімпійський коледж – це колишнє Республіканське вище училище фізичної культури

На сторінці коледжу в Facebook заявили, що навчальний заклад нібито намагаються захопити. "Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу", – йдеться у повідомленні. Студенти Олімпійського коледжу оголосили страйк проти реорганізації закладу ще три тижні тому. «Будь-яке об’єднання чи приєднання закладів вищої освіти має відбуватися за погодженням трудового колективу», – переконані працівники закладу. Їх, мовляв, ніхто не попередив та не пояснив суть того, що відбувається. "Вони не дотримуються юридичних процедур і нам уже зрозуміло, що ніякої спортивної освіти тут не буде, – пояснив викладач коледжу Юрій Самсон журналістам LB. – Мета ліквідації – отримання землі, споруд і прекрасної території на 16 гектарів біля станції метро Лісова".

Дійсно територія коледжу, за мірками столиці, надзвичайно вигідний шматок. Геометрично рівна і простора ділянка за пару сотень метрів від метро, обмежена кварталом вулиці Матеюка та Кубанської України (колишня Жукова). На якій розташовано, окрім навчального та житлового корпусу, 5 футбольних полів, футбольний манеж, 2 спортзали для фехтування, спеціалізований зал для спортивної гімнастики, легкоатлетичний манеж, стадіон з легкоатлетичними доріжками, плавальний басейн.

Територія коледжу - вигідний шматок

Буквально через пішохідний перехід від коледжу – величезна лісо-паркова зона, що простягається до самої Десни. Це мальовнича північна окраїна Києва. Одним словом, розташування – мрія кожного столичного забудовника.

Наразі на місці ринку, що вирував побіля метро, скандальна ТОВ «Женсан» намагається будувати величезний ТРЦ «Лісовий» на 171 тис. кв. м. (Цікаво, дозволу не отримали, а котлован вже викопали – Авт). Тож забудовники вельми зацікавлені цим перспективним районом.

Не виключено, що керівництво та колектив Олімпійського коледжу стурбовані саме “перспективними” планами щодо своєї території. Найпростіша схема, на їхню думку, це виселення учнів та студентів в інші гуртожитки НУФВіС, і переведення навчального процесу в приміщення та на спортивні бази університету.

Відокремлення не таке страшне, як його малюють?

Міністерство освіти та науки відкидає будь-які звинувачення у настільки далеких та «підступних» планах стосовно навчального закладу. Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у коментарі LB.ua зазначив, що усі викладачі та тренери зможуть продовжити працювати в коледжі, а студенти – навчатися, попри реорганізацію. "Хочу наголосити, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється, – прокоментував Андрій Вітренко. – Вони як вчилися і працювали, так і будуть робити це надалі. У наказі Міністерства освіти і науки не йдеться жодного слова про переведення студентів чи звільнення викладачів".

Заступник міністра наголосив, що коледж має перейти у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту за рішенням Кабінету міністрів, який є власником коледжу. Наказом МОН лише виконує розпорядження Кабміну. Вітренко також зазначив, що наразі усі заклади спеціалізованої загальної середньої освіти були приєднані до закладів вищої освіти, окрім Олімпійського коледжу.

МОН "лише виконує розпорядження Кабміну"

"Таким чином ми створюємо освітній кластер. Дитина зможе отримати спершу середню освіту, потім спеціальну фахову, потім вищу і далі матиме можливість здобути науковий ступінь. А усі студенти, які навчаються зараз за бюджетний кошт, продовжуватимуть навчання за бюджетний кошт".

У своїй офіційній заяві Міністерство освіти і науки України наголосило: «МОН завжди стоїть на захисті прав учасників освітнього процесу та не допустить їхнього порушення. Саме такою є позиція МОН і стосовно ситуації навколо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Хочемо підкреслити, що йдеться саме про реорганізацію коледжу, а не ліквідацію. За коледжем збережуться права фінансово-господарської самостійності, зокрема, вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах державної казначейської служби з правом мати код мережі; мати печатку та штамп. Всі здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Олімпійському коледжі, продовжать навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України» за обраними спеціальностями та джерелами фінансування».

При цьому МОН засуджує спроби використання учнів коледжу у політичних інтересах. «Політиці не місце в освіті. МОН рішуче налаштоване на конструктивне вирішення ситуації з учасниками освітнього процесу, але точно не з тими, хто може стояти за їхніми спинами у якості диригентів», – йдеться у заяві.

МОН гарантує проведення реорганізації коледжу виключно в рамках законодавства України.

Підняти або скинути з п'єдесталу

В освітньому відомстві звертаються увагу на те, що питання стосовно коледжу виникло не сьогодні, і не вчора. Рахункова палата у своєму звіті за 2018 рік рекомендувала МОН розглянути питання про передачу спеціалізованих закладів загальної середньої освіти до закладів вищої освіти з метою створення належних умов навчання. Для цього, зокрема, в лютому 2019 року сектором внутрішнього аудиту МОН було проведено позаплановий внутрішній аудит Олімпійського коледжу за 2018 рік. За висновком аудиторів, коледж не відповідає вимогам законодавства, необхідним для набуття статусу коледжу в сучасній системі вищої освіти (навіть попри наявність бакалаврської програми). Тому його й вирішили доєднати до ключового спортивного вишу України – Національного університету фізвиховання та спорту.

Україна має позитивний досвід проведення такої реорганізації, кажуть в МОНі, на прикладі інших закладів, які проходили цей шлях. На сьогодні всі спеціалізовані заклади загальної середньої освіти, крім Олімпійського коледжу, приєднані до закладів вищої освіти. Зокрема, Український фізико-математичний ліцей – до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Дитяча інженерна академія» – до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Івано-Франківський коледж фізичного виховання

Навіть більше: у 2012 році, до Національного університету фізичного виховання і спорту України був також приєднаний Івано-Франківський коледж фізичного виховання. Тепер він називається «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання». На відміну від столичного Олімпійського коледжу, Івано-Франківський надто далеко від столиці, щоб боятися майнових впливів з боку реорганізаторів, тому там цей процес пройшов без ексцесів.

На Прикарпатті ініціативу приєднатися до спеціалізованого вишу проявили самостійно. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич звертався до тогочасного МОНу із клопотанням про сприяння у реорганізації місцевого коледжу фізичного виховання та включення його до складу НУФВіС. Розраховували, що в такий спосіб в коледжі покращиться матеріально-технічна база, та зросте рівень акредитації. Сьогодні особливих нарікань на «співіснування» з університетом від Івано-Франківського коледжу немає. Його керівника Любомира Пасічняка (він, до речі, зберіг посаду після реорганізації – Авт.) МОН навіть залучало в якості свого «адвоката» у спілкуванні з представниками Олімпійського коледжу. Мовляв, подивіться на колег, у вас також буде все добре.

Вчитися під керівництвом Імаса?...

Натомість, студенти коледжу в заяві про початок «антиреорганізаційного» страйку рознесли ректора НУФВіС Євгена Імаса в пух і прах. Вони вважають його чи не головним “злодієм-захопником” коледжу, а нинішніх керівників Міносвіти та Мінспорту мало не його прямими спільниками. (Відверто кажучи, декларація пана Імаса свідчить про його хорошу підприємливість, чим не може особливо похвалитися Олексій Семенюшко, директор Олімпійського коледжу. – Авт.).

Замість резюме

Завдання молоді - відстоювати спортивну честь країни

Очевидно, що в ситуації навколо коледжу своє слово мають сказати правоохоронці та найвищі владні інстанції. Не можна відібрати у трудового колективу право не погоджуватися з певними рішеннями державних органів влади. Тому ці рішення потрібно чітко і виважено обґрунтовувати, комунікувати, шукати компроміс. Усі ж розуміють, що реорганізація по-українськи – це гарна можливість «скинути» баласт та змінити напрямок фінансових потоків і їх контролерів. А в період політичної турбулентності тяга до перерозподілу лише посилюється. Шкода, що у ці процеси втягують молодь, завдання якої вчитися, здобувати фах та відстоювати спортивну честь держави на світових аренах.

Марина Нечипоренко, Київ