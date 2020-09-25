Переможцям конкурсу Яцика призначили стипендії Президента

Переможцям XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика призначено стипендії Президента України.

Відповідний наказ оприлюднено на сайті МОН, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

"Упродовж 2020-2021 навчального року стипендії отримуватимуть переможці, які є: учнями закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти – 1420 гривень на місяць; студентами закладів фахової передвищої освіти – 1770 гривень на місяць; студентами закладів вищої освіти – 2600 гривень на місяць", - йдеться у повідомленні на сайті МОН.

Конкурс проходив у чотири етапи: шкільний, районний, обласний, підсумковий. У підсумковому етапі цьогорічного конкурсу, що відбувся 29 лютого 2020 року, взяло участь близько 1000 учнів та студентів.

У серпні 2020 року тривала перевірка конкурсних робіт. Журі на чолі із директором Інституту української мови Національної академії наук України Павлом Гриценком визначило переможців, які посіли І-ІІІ місця.

Серед стипендіатів Президента 14 осіб – учні, ліцеїсти, студентки та курсантка Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Діти представляють майже всі області країни.

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30 вересня 2020 року в Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться церемонія закриття XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на виконання Указу Президента України, відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

Конкурс було засновано українським меценатом Петром Яциком у 2001 році. Одним із натхненників конкурсу є голова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Михайло Слабошпицький.