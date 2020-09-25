МОЗ спростовує інформацію про продаж в аптеках ліків від COVID-19

Інформація щодо продажу в українських аптеках ліків від коронавірусної хвороби розповсюджується з шахрайською метою.

Про це в Телеграм повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських аптеках. МОЗ застерігає: ця інформація не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що в Україні існують протоколи лікування COVID-19, препарати хворим призначає виключно лікар.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я 17 вересня оновило протокол лікування COVID-19, зокрема було розширено схеми використання окремих лікарських засобів. Призначення лікарських засобів здійснюється виключно з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у пацієнта, протокол лікування COVID-19 призначений виключно для медичних працівників, а не для використання пересічними українцями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.