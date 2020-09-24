УІК оновив перелік бібліотек для поповнення фондів у 2020 році
Укрінформ
Український інститут книги оновив перелік відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.
"Всього книжкові видання отримають 606 бібліотек України", - ідеться в повідомленні.
Повний список бібліотек знаходиться тут.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні Український інститут книги оголосив про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.