УІК оновив перелік бібліотек для поповнення фондів у 2020 році

Український інститут книги оновив перелік відібраних бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

"Всього книжкові видання отримають 606 бібліотек України", - ідеться в повідомленні.

Повний список бібліотек знаходиться тут.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні Український інститут книги оголосив про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році.