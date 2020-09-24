Нацрада позапланово перевірить канал

Нацрада позапланово перевірить канал "Еспресо"

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила на засіданні 24 вересня позапланову виїзну перевірку телеканалу «Еспресо» (ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич, згідно з постановою Верховної Ради України від 08.11.2018 року про відзначення на державному рівні 75-их роковин початку депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках українців - автохтонних мешканців цих регіонів, щороку в другу неділю вересня в Україні відзначався День пам’яті українців – жертв примусового виселення з цих регіонів.

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, 13 вересня 2020 року зафіксована відсутність в ефірному часі інформації про День пам’яті у проміжку часу з 00 годин до 24:00; відсутність оголошення о 12:00 «хвилини мовчання» із супроводженням звуку метронома; відсутність на екрані відповідного стилізованого зображення або палаючої свічки у проміжку часу з 00 годин до 18:50, що є ознаками порушення вимог пункту 4 Правил ведення мовлення на телерадіоканалах у дні трауру, скорботи, жалоби та Дні пам’яті, пунктів а, б частини 1-ої, статті 59-ої Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Тому проєкт рішення пропонується призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ», - сказав Зіневич.

За таке рішення учасники засідання проголосували одноголосно.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада 21 травня ц.р. призначала позапланову виїзну перевірку телексну «ЕСПРЕСО» у зв’язку із зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій за «трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв. на добу (4,93% від загального обсягу мовлення)», а саме «Радіо Свобода» та «ВВС NEWS Україна». Це є ознакою порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год. на добу (100%).

Своєю чергою на «Еспресо» назвали перевірку від Нацради «незаконним тиском з метою протидії поширенню в інформаційному просторі демократичних цивілізованих цінностей». На телеканалі зазначили, зокрема, що співпраця з "Радіо Свобода" розпочалася ще з часів Майдану і триває дотепер, з 2014 року "Еспресо" проходив кілька планових перевірок Нацради і жодних зауважень з приводу цих програм у Нацради не було. Крім того, програми "Радіо Свобода" знімаються в Україні і не є програмами іноземного виробництва.

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Водночас на "Еспресо" повідомили, що ще 16 березня звернулися до Нацради з заявою внести зміни до ліцензії, пов’язані з показами програм іноземного виробництва, якими є також програми української служби BBC, кінцевий строк розгляду цієї заяви закінчився 26 березня. На телеканалі розцінили нерозгляд вказаної заяви як порушення з боку Нацради та назвали це "тиском на телеканал з метою перешкоджання його розвитку". На каналі переконані, що якби заява була розглянута вчасно відповідно до закону, "ніякого "порушення", про яке згадує Нацрада, не було би".

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