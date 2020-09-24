"Історія": другий Національний круглий стіл

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Укрінформ
В Одеській національній науковій бібліотеці розпочався другий Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців - тема "Історія".

Координатором другого круглого столу став декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк.

Нагадаємо, 10 вересня 2020 року в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

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Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

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