В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом
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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі з груп ризику.
Як передає Укрінфором, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику", - йдеться у повідомленні.
Так, згідно зі стандартами МОЗ, обов'язково госпіталізуються при виявленні COVID-19:
- пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- декомпенсованим цукровим діабетом;
- імуносупресивними станами;
- нирковою недостатністю;
- цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації;
- онкологічними захворюваннями;
- тяжкими алергічними хворобами;
- аутоімунними захворюваннями.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні захворіли 184 734 випадки.