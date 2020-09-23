В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі з груп ризику.

Як передає Укрінфором, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно зі стандартами МОЗ, обов'язково госпіталізуються при виявленні COVID-19:

пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

декомпенсованим цукровим діабетом;

імуносупресивними станами;

нирковою недостатністю;

цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації;

онкологічними захворюваннями;

тяжкими алергічними хворобами;

аутоімунними захворюваннями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні захворіли 184 734 випадки.