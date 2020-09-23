В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом

В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі з груп ризику.

Як передає Укрінфором, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно зі стандартами МОЗ, обов'язково госпіталізуються при виявленні COVID-19:

  • пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
  • тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
  • декомпенсованим цукровим діабетом;
  • імуносупресивними станами;
  • нирковою недостатністю;
  • цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації;
  • онкологічними захворюваннями;
  • тяжкими алергічними хворобами;
  • аутоімунними захворюваннями.
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Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні захворіли 184 734 випадки.

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