Засідання у справі про хабар детективу НАБУ перенесли - Сиса у лікарні з пневмонією

Засідання у справі про хабар у 110 тис. доларів детективу НАБУ за закриття кримінальної справи перенесли, адвокат обвинуваченого, екс-керівника ДП «Гутянський лісгосп» заявив, що його клієнт знаходиться в лікарні з пневмонією.

Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду 23 вересня, передає Укрінформ.

Обвинувачений і один з його адвокатів на засідання не з’явилися. Присутній у залі захисник заявив, що його колега зайнятий в іншому судовому процесі, а Віктор Сиса знаходиться в лікарні.

«Сиса не з'явився на засіданні в зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні з 17 вересня. З попереднім діагнозом «лівостороння вогнищева бронхопневмонія». Здав ПЛР-тест, на даний момент ще немає результатів, але 38 температура протягом тижня тримається. Зрозуміло, що його ніхто б в суд не допустив і ви навряд чи хотіли б цього», - заявив адвокат.

Прокурор погодився, що проведення засідання без обвинуваченого неможливе і клопотав про перенесення. Колегія суддів перенесла розгляд справи на 30 вересня.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні, 5 серпня, адвокати Віктора Сиси клопотали про повернення грошових коштів, вилучених правоохоронцями. Їх власницею захист назвав матір обвинуваченого – Валентину Сису, яка планувала за вказану суму організувати магазин. За їх словами, гроші вилучили в її машині.

30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня директору лісгоспу Віктору Сисі повідомили про підозру.

2 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду йому частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю.

13 січня прокуратура повідомила, що директорові ДП «Гутянське лісове господарство» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.

24 січня Сису звільнили з посади, а 18 червня справу про хабар передали до суду.